Atalanta, Gasperini spera di recuperare Zapata e Scalvini (Di martedì 10 maggio 2022) Ore decisive per l'Atalanta in vista della sfida contro il Milan: Gasperini spera di recuperare due pezzi importanti come Zapata e Scalvini L'Atalanta al lavoro in vista della prossima sfida decisiva contro il Milan. I nerazzurri sono in corsa per un posto in Europa e sperano di recuperare due giocatori chiave in vista della gara contro la capolista. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, Gasperini spera di recuperare Giorgio Scalvini e, soprattutto, Duvan Zapata, a riposo a scopo precauzionale contro lo Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

