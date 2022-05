Ascolti TV | Lunedì 9 Maggio 2022. Nero a Metà chiude in bellezza (24.8% – 4,8 mln), Isola 18.8% (2,5 mln). Made in Sud non migliora (5.5%). Uomini e Donne a 2,9 mln (28.5%) (Di martedì 10 maggio 2022) Nero a Metà Nella serata di ieri, Lunedì 9 Maggio 2022, su Rai1 l’ultima puntata dela fiction Nero a Metà ha appassionato 4.780.000 spettatori pari al 24.8% (primo episodio: 4.983.000 – 23.4%, secondo episodio: 4.587.000 – 26.4%). Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.528.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 932.000 spettatori pari al 5.5% di share (presentazione di 7 minuti: 753.000 – 3.4%). Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.230.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 7.6% (presentazione di 12 minuti: 937.000 – 4.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 10 maggio 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata dela fictionha appassionato 4.780.000 spettatori pari al 24.8% (primo episodio: 4.983.000 – 23.4%, secondo episodio: 4.587.000 – 26.4%). Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – L’dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.528.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Rai2in Sud ha interessato 932.000 spettatori pari al 5.5% di share (presentazione di 7 minuti: 753.000 – 3.4%). Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.230.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 7.6% (presentazione di 12 minuti: 937.000 – 4.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un ...

