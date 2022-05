Allegri “Contro l’Inter serviranno pazienza e lucidità”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Domani sarà una bellissima serata, giocheremo il derby d’Italiauna squadra difficile da affrontare ma in stagione abbiamo sempre fatto bene negli scontri diretti. Ci vorràe lettura dei momenti della partita. Poi il calcio è strano, magari dopo due minuti si sblocca e diventa un’altra gara. L’importante è fare una bella prestazione e cercare di portare a casa la coppa”. Lo ha dichiarato Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. “Formazione? Se volete sapere se gioca Dybala vi do il titolo: giocherà. Qualche dubbio ce l’ho, domani vediamo. Chiellini gioca sicuro, Perin anche, per gli altri vediamo. Difesa a tre? Chi andrà in campo può schierarsi a tre o a quattro. E potremo anche cambiare in corsa”, ha ...