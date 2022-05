X Factor 16, via anche Manuel Agnelli e Ludovico Tersigni? L’indiscrezione (Di lunedì 9 maggio 2022) C’è grande fermento intorno ai nomi che andranno a comporre la giuria della prossima edizione di X Factor. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Fedez, nei giorni scorsi il profilo ufficiale del talent ha reso noto il nome del secondo giudice: l’attrice Ambra Angiolini, che andrà a sostituire Emma Marrone. Il settimanale Chi nell’ultimo numero aveva fatto i nomi di tutto il quartetto che sarebbe andato a sedere in giuria. La rivista diretta da Alfonso Signorini aveva dato per certa la presenza di Manuel Agnelli e aveva reso noto il nome di una new entry: il rapper Dargen D’Amico, collaboratore e amico di Fedez. Al momento attuale però sui profili ufficiali di X Factor tutto tace in merito ad Agnelli e D’Amico, e sembrerebbe – secondo le ultime indiscrezioni – che il rocker non dovrebbe più far parte ... Leggi su isaechia (Di lunedì 9 maggio 2022) C’è grande fermento intorno ai nomi che andranno a comporre la giuria della prossima edizione di X. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Fedez, nei giorni scorsi il profilo ufficiale del talent ha reso noto il nome del secondo giudice: l’attrice Ambra Angiolini, che andrà a sostituire Emma Marrone. Il settimanale Chi nell’ultimo numero aveva fatto i nomi di tutto il quartetto che sarebbe andato a sedere in giuria. La rivista diretta da Alfonso Signorini aveva dato per certa la presenza die aveva reso noto il nome di una new entry: il rapper Dargen D’Amico, collaboratore e amico di Fedez. Al momento attuale però sui profili ufficiali di Xtutto tace in merito ade D’Amico, e sembrerebbe – secondo le ultime indiscrezioni – che il rocker non dovrebbe più far parte ...

Advertising

IsaeChia : #XFactor 16, via anche Manuel Agnelli e Ludovico Tersigni? L’indiscrezione Era stato il settimanale Chi a dare per… - panorama_it : Lavori in corso per la nuova stagione del talent di Sky Uno, al via il prossimo settembre: già annunciati i primi d… - NOTIZIEWEBLIVE : #XFactor 2022 i nuovi giudici oltre a Fedez - - laddbell : RT @INNOVUPnet: Al via le candidature per ??-???????? ???????????????????? ?????????????? ????????, il programma di accelerazione G-Force, lanciato da CRIF e Fonda… - INNOVUPnet : Al via le candidature per ??-???????? ???????????????????? ?????????????? ????????, il programma di accelerazione G-Force, lanciato da CRIF… -