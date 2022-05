Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 9/05/22 (Di lunedì 9 maggio 2022) Partendo dal presupposto che due puntate di Uomini e Donne di fila totalmente incentrate sulle appassionanti avventure di Ida Platano e Riccardo Guarnieri penso possano essere universalmente riconosciute come conclamato strumento di tortura delle masse e non ce le meritavamo proprio, alla lista dei motivi per cui mal sopporto il cavaliere tarantino oggi mi tocca aggiungerne un altro. Forse il più grave di tutti. Avermi costretta a dare ragione ad Armando Incarnato. Non gli bastava offuscarmi le giornate con quella sua pesantezza infinita. Non gli era sufficiente ammorbarmi la vita con le sue lamentele sulla qualunque. Mo deve pure obbligarmi a concordare con l’Incarnato. Roba che le piaghe d’Egitto mi avrebbero causato meno fastidio, santo cielo. Guarnieri, sappi che questa non te la perdonerò mai. Però quando Armandone – dopo due ore ... Leggi su isaechia (Di lunedì 9 maggio 2022) Partendo dal presupposto che due puntate didi fila totalmente incentrate sulle appassionanti avventure di Ida Platano e Riccardo Guarnieri penso possano essere universalmente riconosciute come conclamato strumento di tortura delle masse e non ce le meritavamo proprio, alla lista dei motivi per cui mal sopporto il cavaliere tarantino oggi mi tocca aggiungerne un altro. Forse il più grave di tutti. Avermi costretta a dare ragione ad Armando Incarnato. Non gli bastava offuscarmi le giornate con quella sua pesantezza infinita. Non gli era sufficiente ammorbarmi la vita con le sue lamentelequalunque. Mo deve pure obbligarmi a concordare con l’Incarnato. Roba che le piaghe d’Egitto mi avrebbero causato meno fastidio, santo cielo. Guarnieri, sappi che questa non te la perdonerò mai. Però quando Armandone – dopo due ore ...

