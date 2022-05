Ultime Notizie – Terrorismo, Scajola: “Revoca scorta Biagi fu grave errore, non dipese da me” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Quella Revoca fu un errore e le segnalazioni che c’erano state, visto quello che accadde, furono sbagliate. Ricordo vi furono anche valutazioni discordanti tra il comitato per l’ordine e la sicurezza di Roma e quello di Bologna… Bologna non assegnò la scorta al professor Biagi“. Lo dice all’Adnkronos Claudio Scajola, ministro dell’Interno il 19 marzo del 2002 quando Marco Biagi venne assassinato dalle Br a Bologna, mentre tornava a casa in bicicletta. Oggi la vedova di Biagi parlando in aula Montecitorio ha detto che la Revoca della scorta al marito fu un errore imperdonabile. Si sente chiamato in causa? “Le scorte non le dà il ministro, vengono assegnate dal comitato per l’ordine e la sicurezza. A suo tempo vi fu ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) “Quellafu une le segnalazioni che c’erano state, visto quello che accadde, furono sbagliate. Ricordo vi furono anche valutazioni discordanti tra il comitato per l’ordine e la sicurezza di Roma e quello di Bologna… Bologna non assegnò laal professor“. Lo dice all’Adnkronos Claudio, ministro dell’Interno il 19 marzo del 2002 quando Marcovenne assassinato dalle Br a Bologna, mentre tornava a casa in bicicletta. Oggi la vedova diparlando in aula Montecitorio ha detto che ladellaal marito fu unimperdonabile. Si sente chiamato in causa? “Le scorte non le dà il ministro, vengono assegnate dal comitato per l’ordine e la sicurezza. A suo tempo vi fu ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - aleLand03 : RT @sole24ore: ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’#Ucraina, per… - StefanoCorbetta : RT @sole24ore: ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’#Ucraina, per… -