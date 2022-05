Ue | Garavini | ' evoluzione non più rinviabile'

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Quest'anno celebriamo una Festa dell'Europa speciale. Perché i due anni di pandemia prima e il dramma della guerra oggi hanno reso evidente l'urgenza di riformare l'Unione. Rafforzandone sia la capacità decisionale che quella operativa. La Conferenza sul Futuro dell'Europa ha confermato come questa necessità sia avvertita anche da cittadine e cittadini dell'Ue. Il voto dell'Europarlamento verso la revisione dei Trattati e il superamento del meccanismo dell'unanimità ha avviato una nuova fase costituente. Ora è importante che il Consiglio e i singoli Stati membri diano seguito a questo percorso di, non più rimandabile”. Lo ha affermato la senatrice Laura, vicepresidente della commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria Italia viva-Psi, intervenendo a Francoforte in un incontro con il Comites locale, nel ...

