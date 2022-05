Ucraina, Kiev: Bono degli U2 improvvisa un concerto nella metropolitana (Di lunedì 9 maggio 2022) Bono Vox e The Edge, frontman e chitarrista della band irlandese U2, hanno dato vita a un piccolo concerto improvvisato nella metropolitana di Kiev. Tra i pezzi suonati anche Sunday Bloody Sunday, Desire e With or Without you. L’esibizione è iniziata proprio mentre le il rumore delle sirene d’allarme antiaereo echeggiava nella capitale Ucraina. L’omaggio degli U2 al popolo ucraino I membri degli U2, Bono Vox e The Edge hanno deciso di omaggiare “il coraggio dei combattenti per la libertà” con un concerto a sorpresa nella stazione/bunker della metropolitana di Khreshchatyk, a Kiev la stessa che un paio di settimane fa ospitò la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022)Vox e The Edge, frontman e chitarrista della band irlandese U2, hanno dato vita a un piccolotodi. Tra i pezzi suonati anche Sunday Bloody Sunday, Desire e With or Without you. L’esibizione è iniziata proprio mentre le il rumore delle sirene d’allarme antiaereo echeggiavacapitale. L’omaggioU2 al popolo ucraino I membriU2,Vox e The Edge hanno deciso di omaggiare “il coraggio dei combattenti per la libertà” con una sorpresastazione/bunker delladi Khreshchatyk, ala stessa che un paio di settimane fa ospitò la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Bono e The Edge hanno duettato con la band ucraina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il premier canadese Justin Trudeau è a Irpin, alle porte di Kiev. 'È venuto a per vedere tutti gli orrori… - lucianonobili : Che bellissima sorpresa il concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Emozione pura per il duett… - RealSofi21 : RT @TgLa7: Aiuti #Ucraina, le sanzioni contro #Mosca e la corsa per l'indipendenza dal gas russo, nella prima visita negli Usa del premier… - loapbd : RT @valigiablu: “La NATO più dura di Kiev sulla Crimea”. “NATO contro Zelensky: la Crimea è nostra”. Questi i titoli delle principali testa… -