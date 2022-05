Sostenibilità elemento chiave del marchio Ravensburger (Di lunedì 9 maggio 2022) Più del 70% della produzione di Ravensburger è made in Europe e l'azienda punta ad arrivare alla neutralità carbonica entro il 2025. 9 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Più del 70% della produzione diè made in Europe e l'azienda punta ad arrivare alla neutralità carbonica entro il 2025. 9 maggio 2022

Advertising

Ninfearosa : RT @materbi: ??Nell'ultimo numero di #Impronte, rivista della #LAV, la triplice declinazione della #sostenibilità, elemento chiave per @Nova… - materbi : ??Nell'ultimo numero di #Impronte, rivista della #LAV, la triplice declinazione della #sostenibilità, elemento chiav… - MauroMast : RT @MauroMast: x godere della rossa passione delle ciliegie, abbiamo bisogno di tutelare l'oro blu! Le nostre campagne muoiono senza l'acqu… - secolourbano : RT @gdt62: Industria 5.0: #sostenibilità come nuovo elemento del paradigma industria 4.0 ?@BentivogliMarco? ?@demartin? ?@carloalberto? ?@f… - SignorAldo : RT @gdt62: Industria 5.0: #sostenibilità come nuovo elemento del paradigma industria 4.0 ?@BentivogliMarco? ?@demartin? ?@carloalberto? ?@f… -

Sostenibilità elemento chiave del marchio Ravensburger Più del 70% della produzione di Ravensburger è made in Europe e l'azienda punta ad arrivare alla neutralità carbonica entro il 2025. 9 maggio 2022 Più consapevoli con la nuova etichetta ambientale: ecco come funziona ... oppure sfruttando un elemento già presente sul packaging, il codice a barre . In entrambi i casi, ...contenuti informativi per valorizzare il proprio impegno aziendale sul fronte della sostenibilità. L'... ilmessaggero.it Più del 70% della produzione di Ravensburger è made in Europe e l'azienda punta ad arrivare alla neutralità carbonica entro il 2025. 9 maggio 2022... oppure sfruttando ungià presente sul packaging, il codice a barre . In entrambi i casi, ...contenuti informativi per valorizzare il proprio impegno aziendale sul fronte della. L'... Sostenibilità elemento chiave del marchio Ravensburger