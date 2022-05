Riforma reclutamento e formazione, sindacati: zero aumenti stipendiali, assumono un insegnante potendone assumere 3 e tagliano 10mila ... (Di lunedì 9 maggio 2022) 46 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che contiene importanti novità sulla formazione dei docenti e sul loro reclutamento. Il Decreto prevede un nuovo percorso per diventare insegnanti che parte ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) 46 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che contiene importanti novità sulladei docenti e sul loro. Il Decreto prevede un nuovo percorso per diventare insegnanti che parte ...

Advertising

orizzontescuola : Riforma reclutamento e formazione, sindacati: zero aumenti stipendiali, assumono un insegnante potendone assumere 3… - usbscuola : Il 20 maggio è sciopero generale. La scuola in piazza per dire no alla riforma Bianchi. - Agenparl : Comunicato stampa: Scuola, il 6 maggio USB ha detto no alla riforma Bianchi del reclutamento. Il 20 maggio lo gride… - AniefTorino : Anief su Orizzonte Scuola - Riforma reclutamento e formazione docenti, il PD sta con Anief: inaccettabile il taglio… - CorriereUniv : #Scuola: è muro contro muro tra #governo e #sindacati sulla riforma del #reclutamento dei #docenti. Il 30 #maggio s… -