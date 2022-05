Portiere d’albergo ucciso ad Alessandria | fermato un sospetto

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 maggio 2022) L'uomo sospettato di averla scorsa notte adAlberto Faravelli,di notte dell'hotel Londra, 69 anni, è statoal termine di un lungo interrogatorio nel corso della quale avrebbe fatto le prime ammissioni. Il presunto omicida sarebbe un italiano di 46 anni, senza fissa dimora, di cui al momento non sono state rese note le generalità. Non si conosce nemmeno il movente, si ipotizza una rapina finita male. La vittima, uccisa al culmine di una violenta aggressione con un corpo contundente, è stata trovata in una pozza di sangue da una passante che lo ha notato riverso a terra davanti alla reception. Sequestrate le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Foto in copertina di repertorio