"Nel pieno di un delirio collettivo". Myrta Merlino, la stoccata di Alessandro Orsini (Di lunedì 9 maggio 2022) "Cara Myrta Merlino, mi piace molto la sua trasmissione e amo il suo modo di condurre": inizia così il post scritto da Alessandro Orsini, professore chiacchierato per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina, indirizzato alla giornalista de L'Aria che tira. L'ultima polemica sul docente riguarda i suoi titoli accademici e il valore delle sue pubblicazioni. Qualche giorno fa, infatti, un articolo de La Stampa ha dato voce a colleghi molto critici secondo cui Orsini non avrebbe il diritto e non sarebbe qualificato per parlare di politica estera nei talk show. Adesso, rivolgendosi direttamente alla Merlino, responsabile - a suo dire - di aver messo in discussione la sua formazione -, Orsini ha scritto: "Ho notato una certa sua curiosità per i titoli che mi ...

