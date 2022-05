Made in Sud, perché Lorella Boccia non c’è in puntata? Cosa è successo? Come sta adesso? (Di lunedì 9 maggio 2022) Stasera, Come ogni lunedì, su Rai 2 c’è Made in Sud, ma – Come avrete notato – manca Lorella Boccia, conduttrice dello show comico al fianco di Clementino: Cosa è successo? perché non è presente in puntata? Purtroppo c’entra il Covid… Leggi anche: Niccolò Presta, chi è il marito di Lorella Boccia? Età, genitori, Paola Perego, lavoro, Instagram Lorella... Leggi su donnapop (Di lunedì 9 maggio 2022) Stasera,ogni lunedì, su Rai 2 c’èin Sud, ma –avrete notato – manca, conduttrice dello show comico al fianco di Clementino:non è presente in? Purtroppo c’entra il Covid… Leggi anche: Niccolò Presta, chi è il marito di? Età, genitori, Paola Perego, lavoro, Instagram...

Advertising

stvllecadenti : Io comunque il lunedì sera continuo a guardare made in sud. - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 9 Maggio 2022: L'isola dei famosi, tra Nero a metà, Report, Fast & Furious 5, Made in Sud, ... - redazionerumors : Made in Sud, dopo Clementino arriva lo stop per Lorella Boccia: colpa del Covid Leggi l'articolo completo su… - ljubxvna : È tutto vero. Sono qui a vedere Made in Sud e ora che sono qui quasi non riesco a crederci -