Made in Sud, Lorella Boccia stasera non ci sarà: ecco perché (Di lunedì 9 maggio 2022) Torna l'appuntamento del lunedì con Made in Sud, il comedy show di Rai 2. Ma questa sera i telespettatori, tra gag e risate, dovranno fare a meno della conduttrice, Lorella Boccia, che non sarà presente in studio, in diretta da Napoli. Il motivo? La bella ballerina è risultata positiva al virus. Lorella Boccia è positiva al Covid-19 "Volevo dirvi che questa settimana non sarà sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva al covid". Questo è quello che ha dichiarato ai suoi followers la conduttrice, che in una storia Instagram ha spiegato il perché dell'assenza a Made in Sud.

