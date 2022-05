LIVE – Zeppieri-Khachanov 3-5, Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 9 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Giulio Zeppieri e Karen Khachanov, valevole come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il tennista italiano ha superato brillantemente le qualificazioni, avendo la meglio su Alex Molcan e Maxime Cressy, tanto da trovare la giusta fiducia per poter affrontare il primo turno del main draw con la testa libera. Khachanov, dal canto suo, ha la pressione di dover fare il RISULTATO, considerando il suo status nel circuito maggiore e la contrapposizione con un atleta fuori dai 200 al mondo. Occhi puntati sul mancino potente e sul talento, in generale, di Zeppieri, che sta pian piano sbocciando tra i migliori giovani talenti del tennis ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Ile latestuale della sfida tra Giulioe Karen, valevole come primo turno del tabellone principale degliBNL. Il tennista italiano ha superato brillantemente le qualificazioni, avendo la meglio su Alex Molcan e Maxime Cressy, tanto da trovare la giusta fiducia per poter affrontare il primo turno del main draw con la testa libera., dal canto suo, ha la pressione di dover fare il, considerando il suo status nel circuito maggiore e la contrapposizione con un atleta fuori dai 200 al mondo. Occhi puntati sul mancino potente e sul talento, in generale, di, che sta pian piano sbocciando tra i migliori giovani talenti del tennis ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Zeppieri-Khachanov 0-1 Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Zeppieri-Khachanov… - OA_Sport : Inizierà fra poco la sfida tra Giulio Zeppieri e Karen Khachanov, valida per il primo turno degli Internazionali d'… - infoitsport : LIVE Zeppieri-Khachanov, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il giovane qualificato azzurro per continuare a sognare - infoitsport : LIVE - Zeppieri-Khachanov, Internazionali BNL d'Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - sportli26181512 : Internazionali Roma, i risultati degli italiani: Cobolli-Brooksby in diretta live: Seconda giornata degli Internazi… -