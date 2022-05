Advertising

Jurgen Klopp si scusa con Antonio Conte: «Non ripeterei quella frase»

si dimostra anche un campione di sportività . Dopo le dichiarazioni al veleno nel post partita di Liverpool - Tottenham che probabilmente costerà la Premier League al suo Liverpool, l'..."Non ripeterei quella frase". Due giorni dopo il pareggio col Tottenham che rischia di costare la Premier al Liverpool,è tornato sull'attacco ad Antonio Conte, tecnico degli Spurs: "Come allenatore, è ovvio, sono fortemente influenzato dalla partita, dal momento. Subito dopo il match ho detto che col loro ...Dopo la rabbia per il pareggio in Premier League contro il Tottenham di Antonio Conte, ecco le scuse al tecnico italiano Jurgen Klopp si dimostra anche un campione di sportività. Dopo le dichiarazioni ...Le parole di Jurgen Klopp contro Antonio Conte ("Non mi piace questo tipo di calcio, il loro modo di giocare funziona per queste partite, però sono quinti...") hanno alzato un polverone. Lo stesso tec ...