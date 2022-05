Jennifer Lopez e Ben Affleck ancora in cerca di casa (Di lunedì 9 maggio 2022) Da quando sono tornati insieme, e ancora di più da quando hanno deciso di sposarsi, i Bennifer hanno dato inizio a una vera e propria caccia alla casa perfetta. Ma ancora non l'hanno trovata, e anche dall'ultima villa a Bel Air che hanno visitato sono usciti piuttosto insoddisfatti Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 maggio 2022) Da quando sono tornati insieme, edi più da quando hanno deciso di sposarsi, i Bennifer hanno dato inizio a una vera e propria caccia allaperfetta. Manon l'hanno trovata, e anche dall'ultima villa a Bel Air che hanno visitato sono usciti piuttosto insoddisfatti

Advertising

rep_napoli : Jennifer Lopez, concerto a Capri [aggiornamento delle 18:51] - libertfly : Quante volte la settimana? - Luce_news : LuisaViaRoma con Unicef al fianco dei profughi siriani in Giordania, Jennifer Lopez canta a Capri per l’occasione - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Vacanze a Capri? Questi sono i sandali flat che sicuramente indosserete (come ci insegna Jennifer Lopez)???? - vogue_italia : Vacanze a Capri? Questi sono i sandali flat che sicuramente indosserete (come ci insegna Jennifer Lopez)????… -