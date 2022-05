Internazionali BNL d’Italia 2022 | Shapovalov perde la testa | insulta il pubblico | penalty point

(Di lunedì 9 maggio 2022) Si genera il caos agliBNL. Denisimpazzisce contro ile contro il giudice di linea dopo un punto conto, sfuriata anche nei confronti del delegato del torneo che si trova a bordo campo. Fa davvero un’incredibile sceneggiata e da vantaggio suo, si passa al vantaggio di Sonego per l’inversione del punto, ma arriva anche unper la sua sceneggiata. E’ dunque 5-3 per il piemontese che trova il break.litiga cole chiede anche di allontanare un tifoso. Tutto a vantaggio del piemontese. SportFace.

Anche Martina Trevisan si arrende subito al primo turno deglid'Italia 2022 . L'azzurra, entrata come wild card al tabellone principale, viene eliminata dalla cinese Zhang in due set col punteggio di 6 - 4 6 - 2 in un'ora e quaranta minuti di ..."Devo continuare a migliorare " ha detto nella sua conferenza stampa pre - torneo il dieci volte campione deglid'Italia ", ma arrivo da una settimana a Madrid che non è stata ...ROMA - Martina Trevisan viene sconfitta dalla cinese Shuai Zhang, ed esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia, torneo Wta in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma.Si genera il caos agli Internazionali BNL d’Italia 2022. Denis Shapovalov impazzisce contro il pubblico e contro il giudice di linea dopo un punto contestato, sfuriata anche nei confronti del delegato ...