Inter | il futuro di Inzaghi non dipenderà dal finale di stagione

Advertising

LeBombeDiVlad : ??? #Inter: #Lautaro non si espone sul suo futuro ?? E sulla finale di #CoppaItalia... #LeBombeDiVlad #LBDV… - junews24com : Dybala Juve, rivelazione: «Per lui sarebbe più semplice accettare questa offerta» - - infoitsport : Futuro Inter, a fine stagione il punto su chi va e chi può restare - Bianca34874951 : RT @ncorrasco: Bologna-Inter ad oggi resta il manifesto della nostra forza (prima parte) e dei nostri limiti (dopo il gol di Arnautovic). R… - CalcioNews24 : #Dybala ha deciso il suo futuro ?? -

fcinter1908

...squadra e la società è consapevole di quanto possono dare al Milan sia nel presente che nel. ... Questo vale sia per il Milan, sia per l'che deve inseguire. E saranno proprio i particolari ...... distante ora solo 4 punti anche se potrebbero essere pure meno in caso di mancato en plein dell'. Giovani (45 anni in due) e proiettati verso il, eppure decisivi già adesso. Un tesoro ... Inter, tutte le mosse per l’attacco del futuro: ecco chi resta, chi va e chi arriva PROPRIETÀ – «I tifosi dovrebbero essere contenti, la Lazio è l’unica che non ha cambiato proprietà, vedi Roma, Milan e Inter. La stabilità c’è, al di là di tutte le stupidaggini che vengono scritte.Con l'ottima stagione disputata dai difensori azzurri ormai giunta quasi al termine, è inevitabile parlare di rinnovi e di calciomercato ...