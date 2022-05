Grave lutto nel calcio olandese: è morto l’esterno del Twente Lukoki, aveva 29 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Grave lutto nel calcio olandese. l’esterno congolese Jody Lukoki, classe 1992 di proprietà del Twente è morto nella giornata di oggi. La notizia è stata data direttamente dai canali ufficiali dei Reds, che così scrivono: “Questa mattina l’FC Twente ha ricevuto la terribile notizia della morte di Lukoki. Il club è scioccato e profondamente commosso da questo tragico evento. L’FC Twente augura ai suoi cari tanta forza per elaborare questa grande perdita”. Vanmorgen heeft FC Twente het verschrikkelijke bericht ontvangen dat Jody Lukoki is overleden. De club is geschokt en diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. FC Twente leeft mee met zijn ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022)nelcongolese Jody, classe 1992 di proprietà delnella giornata di oggi. La notizia è stata data direttamente dai canali ufficiali dei Reds, che così scrivono: “Questa mattina l’FCha ricevuto la terribile notizia della morte di. Il club è scioccato e profondamente commosso da questo tragico evento. L’FCaugura ai suoi cari tanta forza per elaborare questa grande perdita”. Vanmorgen heeft FChet verschrikkelijke bericht ontvangen dat Jodyis overleden. De club is geschokt en diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. FCleeft mee met zijn ...

