Finalmente anche la Rai ha capito che Conte non è più rilevante (Di lunedì 9 maggio 2022) Mario Draghi non è un appassionato delle trasmissioni televisive, ma si racconta che, convalescente per il Covid nella sua casa di Città della Pieve, il presidente del Consiglio abbia visto con più attenzione del solito qualche trasmissione. Sarà una leggenda metropolitana ma è da allora che a Palazzo Chigi si sono messi in moto per capire qualcosa di più su come funziona l'informazione in Rai e naturalmente gli uomini del presidente si sono rivolti a Carlo Fuortes. L'amministratore delegato della Rai si è confrontato con il messaggero di Draghi, Roberto Garofoli, anche in vista della sua audizione in Commissione parlamentare di Vigilanza dove, è noto, ha sferrato un colpo da ko ai talk show di Saxa Rubra. Per farla breve, si è capito che Bianca Berlinguer, per usare una storica espressione del padre, ha esaurito la sua spinta propulsiva – troppo ...

