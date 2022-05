"Fai schifo, sei una m.... vergognati": Elena Di Cioccio scatenata. Per lei finisce malissimo (Di lunedì 9 maggio 2022) Walter Zenga adesso porta in tribunale l'ex Iena Elena Di Cioccio. L'ex portiere dell'Inter di fatto ha deciso di denunciare l'attrice e conduttrice televisiva. Il motivo? È presto detto. I fatti risalgono a poco più di un anno fa. La Di Cioccio, seguendo una puntata del Grande Fratello Vip aveva inveito sui social contro Zenga. Le parole usate sono state pesantissime: "Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto. Un padre inutile, dall'ego ipertrofico". Poi ancora giù insulti: "Zenga, fai schifo come uomo e come padre. vergognati. Sei una m...a". Tutti i commenti finiti online sull'ex numero uno della Nazionale di Italia '90, non sono certo passati inosservati. E così Zenga ha deciso, su consiglio del suo legale, Davide Steccanella, di querelare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Walter Zenga adesso porta in tribunale l'ex IenaDi. L'ex portiere dell'Inter di fatto ha deciso di denunciare l'attrice e conduttrice televisiva. Il motivo? È presto detto. I fatti risalgono a poco più di un anno fa. La Di, seguendo una puntata del Grande Fratello Vip aveva inveito sui social contro Zenga. Le parole usate sono state pesantissime: "Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto. Un padre inutile, dall'ego ipertrofico". Poi ancora giù insulti: "Zenga, faicome uomo e come padre.. Sei una m...a". Tutti i commenti finiti online sull'ex numero uno della Nazionale di Italia '90, non sono certo passati inosservati. E così Zenga ha deciso, su consiglio del suo legale, Davide Steccanella, di querelare ...

