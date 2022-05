Fa esplodere ordigno dopo banale lite

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 9 maggio 2022) Siracusa – Avrebbe fattoun “avente una spiccata potenzialità offensiva ed il requisito della micidialità” davanti al ‘Bar ‘Viola’ di Ortigia per vendicarsi di unalterco avuto nel locale. E l’accusa contestata dalla Procura di Siracusa a un 32enne, presunto autore dell’attentato compiuto la notte del 6 gennaio del 2021, al quale è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari per danneggiamento mediante l’esplosione di unrudimentale. Alla sua identificazione la polizia è arrivata grazie a indagini della squadra mobile della Questura di Siracusa che si sono avvalse anche della visione dei filmati dei sistemi di video sorveglianza della zona. L’esplosione dell’mandò in frantumi una delle porte di ingresso del locale, danneggiando ...