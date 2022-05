F1, Guanyu Zhou: “Stiamo ancora indagando sul problema” (Di lunedì 9 maggio 2022) Guanyu Zhou esprime il proprio parere alla stampa al termine del Gran Premio di Miami, quinta prova del Mondiale F1 2022. Il cinese ha completato l’appuntamento americano con un ritiro, dopo solo sei passaggi l’Alfa Romeo ha abbandonato il cinese che è stato costretto a spengere l’auto. L’ex protagonista della FIA F2 ha commentato ai microfoni della propria formazione: “È stato un peccato ritirarsi, stavamo facendo dei passi in avanti. Credo che avevamo tutte le carte in regola per fare bene durante la corsa e di recuperare posizioni”. Il #24 del gruppo ha continuato dicendo: “Stiamo ancora indagando su quale fosse il problema, tutto ciò che sappiamo è che si trattava di una perdita d’acqua. Dovremo identificare le cause e affrontarle. È frustrante, ovviamente, ma fa parte delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)esprime il proprio parere alla stampa al termine del Gran Premio di Miami, quinta prova del Mondiale F1 2022. Il cinese ha completato l’appuntamento americano con un ritiro, dopo solo sei passaggi l’Alfa Romeo ha abbandonato il cinese che è stato costretto a spengere l’auto. L’ex protagonista della FIA F2 ha commentato ai microfoni della propria formazione: “È stato un peccato ritirarsi, stavamo facendo dei passi in avanti. Credo che avevamo tutte le carte in regola per fare bene durante la corsa e di recuperare posizioni”. Il #24 del gruppo ha continuato dicendo: “su quale fosse il, tutto ciò che sappiamo è che si trattava di una perdita d’acqua. Dovremo identificare le cause e affrontarle. È frustrante, ovviamente, ma fa parte delle ...

Advertising

F1almaximo1 : 11. Fernando Alonso 12. Daniel Ricciardo 13. Kevin Magnussen 14. Esteban Ocon 15. Mick Schumacher 16. Lance Stroll… - mctaetaeb : mio padre: “questo è zanzugiù” era guanyu zhou… - FormulaPassion : #F1 | Valtteri Bottas ha espresso il suo rammarico per l'incidente occorso in PL1, ma resta ottimista dopo il lavor… - SebVettel_IT : Conferenza Stampa #MiamiGP, venerdì 06/05/2022 ore 18:30 ???? Sebastian Vettel Zhou Guanyu Carlos Sainz Lando Norris… - _Semino_ : Guanyu Zhou 9,5/10 Casco praticamente perfetto, in pieno stile Miami, accostamento del azzurro con il giallo, aranc… -