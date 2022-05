F1, Ferrari: urgono aggiornamenti. Red Bull più veloce a Imola e Miami, a Barcellona in arrivo un pacchetto di sviluppo (Di lunedì 9 maggio 2022) Seconda vittoria consecutiva per l’olandese Max Verstappen nel Mondiale 2022 di F1. Dopo Imola anche Miami è stata conquistata dal neerlandese della Red Bull che ha preceduto le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Un segnale di forte vitalità del pacchetto di Milton Keynes, confermando la proprie qualità sia in rettilineo che in curva. La Rossa sperava di avere un vantaggio proprio in quest’ultimo aspetto, stando anche a quanto le qualifiche avessero detto. Nel time-attack Leclerc e Sainz avevano concluso in prima e seconda posizione. Tuttavia, nel passo gara, soprattutto con le gomme medie, Verstappen e Red Bull si sono rilevate superiori. La scuderia di Maranello ha scelto, per stessa ammissione di Mattia Binotto, di adottare un set-up più carico ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Seconda vittoria consecutiva per l’olandese Max Verstappen nel Mondiale 2022 di F1. Dopoancheè stata conquistata dal neerlandese della Redche ha preceduto le duedel monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Un segnale di forte vitalità deldi Milton Keynes, confermando la proprie qualità sia in rettilineo che in curva. La Rossa sperava di avere un vantaggio proprio in quest’ultimo aspetto, stando anche a quanto le qualifiche avessero detto. Nel time-attack Leclerc e Sainz avevano concluso in prima e seconda posizione. Tuttavia, nel passo gara, soprattutto con le gomme medie, Verstappen e Redsi sono rilevate superiori. La scuderia di Maranello ha scelto, per stessa ammissione di Mattia Binotto, di adottare un set-up più carico ...

