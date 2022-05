Ecuador, rivolta in carcere: oltre 40 vittime nella lotta tra gang, 80 detenuti in fuga (Di lunedì 9 maggio 2022) Da febbraio 2021 ad oggi, un totale di 350 detenuti sono morti violentemente nelle carceri Ecuadoriane. Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 9 maggio 2022) Da febbraio 2021 ad oggi, un totale di 350sono morti violentemente nelle carceriiane.

Advertising

Agenzia_Ansa : Rivolta in carcere in Ecuador, morti almeno 43 detenuti #ANSA - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Rivolta in carcere in Ecuador, morti almeno 43 detenuti #ANSA - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Rivolta in carcere in Ecuador, morti almeno 43 detenuti #ANSA - Italian : Rivolta in carcere in Ecuador, morti almeno 43 detenuti - Piergiulio58 : E' salito a 43 detenuti morti il tragico bilancio di una rivolta esplosa questa notte nella prigione regionale di S… -