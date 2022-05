Corsport: Spalletti e De Laurentiis divisi su Ospina. C’è anche Musso per il Napoli (Di lunedì 9 maggio 2022) Il portiere è uno dei temi principali del Napoli che verrà. Il Corriere dello Sport scrive di Ospina ma anche di altri nomi come Musso (soprattutto) e Consigli. Se vogliamo proprio dirla bene De Laurentiis e Spalletti hanno idee diverse in merito al suo futuro: l’allenatore vorrebbe la conferma, mentre il presidente guarda ai suoi 33 anni e predilige la linea verde. E ancora: Meret ha il contratto in scadenza nel 2023 ma per rinnovare chiede garanzie tecniche, e dunque la continuità mai avuta finora. E per finire: il club valuta una serie di profili utili sia al ruolo di titolare, tipo l’argentino Juan Musso dell’Atalanta, 28 anni e un recente passato in Nazionale; sia a quello di vice d’esperienza alle spalle di Alex, come Andrea Consigli (35) del Sassuolo. In un solo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Il portiere è uno dei temi principali delche verrà. Il Corriere dello Sport scrive dimadi altri nomi come(soprattutto) e Consigli. Se vogliamo proprio dirla bene Dehanno idee diverse in merito al suo futuro: l’allenatore vorrebbe la conferma, mentre il presidente guarda ai suoi 33 anni e predilige la linea verde. E ancora: Meret ha il contratto in scadenza nel 2023 ma per rinnovare chiede garanzie tecniche, e dunque la continuità mai avuta finora. E per finire: il club valuta una serie di profili utili sia al ruolo di titolare, tipo l’argentino Juandell’Atalanta, 28 anni e un recente passato in Nazionale; sia a quello di vice d’esperienza alle spalle di Alex, come Andrea Consigli (35) del Sassuolo. In un solo ...

