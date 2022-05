Bono si esibisce nella metropolitana di Kyiv (Di lunedì 9 maggio 2022) Bono si è esibito nella metropolitana di Kyiv come dimostrazione di solidarietà al popolo ucraino durante la guerra contro la Russia. La celebre band era stata invitata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Bono si esibisce a Kyiv? Bono e The Edge hanno tenuto un’esibizione a sorpresa all’interno di una metropolitana di Kyiv per mostrare solidarietà al popolo ucraino durante l’invasione russa. Il leader degli U2 era stato invitato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il presidente Zelensky ci ha invitato ad esibirci a Kyiv come dimostrazione di solidarietà al popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare”, ha scritto la band in un post su Twitter. President @ZelenskyyUa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022)si è esibitodicome dimostrazione di solidarietà al popolo ucraino durante la guerra contro la Russia. La celebre band era stata invitata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.sie The Edge hanno tenuto un’esibizione a sorpresa all’interno di unadiper mostrare solidarietà al popolo ucraino durante l’invasione russa. Il leader degli U2 era stato invitato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il presidente Zelensky ci ha invitato ad esibirci acome dimostrazione di solidarietà al popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare”, ha scritto la band in un post su Twitter. President @ZelenskyyUa ...

