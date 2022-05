ATP Roma 2022, Flavio Cobolli lotta ma non basta: vince Brooksby in due set (Di lunedì 9 maggio 2022) Niente da fare per Flavio Cobolli nel primo turno agli Internazionali d’Italia 2022. Sulla terra rossa di Roma l’azzurro classe 2002 non sfigura di certo contro Jenson Brooksby (n.38 al mondo), ma esce sconfitto con il punteggio finale di 6-3 6-4 in un’ora e 52 minuti di gioco. Qualche rimpianto rimane soprattutto per il secondo set, quando l’italiano ha sprecato sei palle del 5-3 in suo favore. Per Cobolli resta comunque una grande esperienza in vista del suo futuro. Pronti, via e per il nativo di Firenze c’è subito una chance di break. Brooksby riesce però a resistere e porta a casa il primo game. Il turno di servizio successivo dell’azzurro viene tenuto dal nostro portacolori senza grandi problemi, poi Cobolli si porta sul 15-40 nel terzo game: ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Niente da fare pernel primo turno agli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa dil’azzurro classe 2002 non sfigura di certo contro Jenson(n.38 al mondo), ma esce sconfitto con il punteggio finale di 6-3 6-4 in un’ora e 52 minuti di gioco. Qualche rimpianto rimane soprattutto per il secondo set, quando l’italiano ha sprecato sei palle del 5-3 in suo favore. Perresta comunque una grande esperienza in vista del suo futuro. Pronti, via e per il nativo di Firenze c’è subito una chance di break.riesce però a resistere e porta a casa il primo game. Il turno di servizio successivo dell’azzurro viene tenuto dal nostro portacolori senza grandi problemi, poisi porta sul 15-40 nel terzo game: ...

