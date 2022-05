Arcipelago Toscano, l’isola che sembra una zattera fatta di conchiglie bianche (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra le tante meraviglie dell’Arcipelago Toscano, c’è un’isola dall’immenso fascino. È l‘isola di Pianosa, che nella sua forma sembra una zattera fatta di conchiglie bianche. Si tratta dell’unica isola dell’Arcipelago che come il suggerisce il suo nome, è praticamente pianeggiante. Il punto più alto si trova a 29 metri sopra il livello del mare. LEGGI ANCHE: — Toscana la strada ‘poetica’ da percorrere in Primavera: dove si trova Situata a soli 13 km dall’isola d’Elba, Pianosa per più di un secolo è stata un’isola penitenziaria. Tutto iniziò nel 1856 quando venne istituita, per volontà del Granducato di Toscana, la colonia penale agricola di Pianosa. Alcuni condannati veniva mandati qui ad occuparsi dei campi. Nel 1977 venne ... Leggi su funweek (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra le tante meraviglie dell’, c’è un’isola dall’immenso fascino. È l‘isola di Pianosa, che nella sua formaunadi. Si tratta dell’unica isola dell’che come il suggerisce il suo nome, è praticamente pianeggiante. Il punto più alto si trova a 29 metri sopra il livello del mare. LEGGI ANCHE: — Toscana la strada ‘poetica’ da percorrere in Primavera: dove si trova Situata a soli 13 km dald’Elba, Pianosa per più di un secolo è stata un’isola penitenziaria. Tutto iniziò nel 1856 quando venne istituita, per volontà del Granducato di Toscana, la colonia penale agricola di Pianosa. Alcuni condannati veniva mandati qui ad occuparsi dei campi. Nel 1977 venne ...

