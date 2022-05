Al via L’Assistente di Volo 2 su Sky e NOW, Sharon Stone affianca Kaley Cuoco: trame episodi 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Debutta L’Assistente di Volo 2 su Sky e NOW, seconda stagione dell’apprezzatissimo e divertente comedy-thriller sulle strampalate vicende della hostess interpretata dalla star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Dal 9 maggio andranno in onda due episodi a settimana su Sky Serie e in streaming su NOW. In questi primi due episodi de L’Assistente di Volo 2 su Sky, Cassie sta vivendo la sua miglior vita a Los Angeles: ha un nuovo fidanzato che la sopporto ed è diventata una risorsa della CIA. Quando il suo ultimo incarico la rende testimone oculare di un omicidio, Cassie rimane coinvolta in un altro mistero internazionale. Accanto a Kaley Cuoco, candidata come miglior attrice sia agli Emmy che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Debuttadi2 su Sky e NOW, seconda stagione dell’apprezzatissimo e divertente comedy-thriller sulle strampalate vicende della hostess interpretata dalla star di The Big Bang Theory. Dal 9andranno in onda duea settimana su Sky Serie e in streaming su NOW. In questi primi duededi2 su Sky, Cassie sta vivendo la sua miglior vita a Los Angeles: ha un nuovo fidanzato che la sopporto ed è diventata una risorsa della CIA. Quando il suo ultimo incarico la rende testimone oculare di un omicidio, Cassie rimane coinvolta in un altro mistero internazionale. Accanto a, candidata come miglior attrice sia agli Emmy che ...

