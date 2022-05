Uomini e Donne: Riccardo ha sbagliato con lei (Di domenica 8 maggio 2022) Uomini e Donne, Riccardo ha sbagliato con lei: ecco le parole del cavaliere sulla dama, tra gli assoluti protagonisti del dating show. Mentre Ida è ormai centrale nel programma sin dall’inizio della nuova edizione, il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri ha sicuramente dato nuova linfa al dating show, e non soltanto per i suoi trascorsi proprio con la Platano. L’ammissione del Guarnieri nei confronti della dama.Il cavaliere si è subito preso la scena ed ha iniziato diverse frequentazioni, finendo spesso al centro delle polemiche; ecco la sua ammissione in una recente intervista al magazine ufficiale del programma. Uomini e Donne, Riccardo ha sbagliato con lei: ecco le parole del cavaliere sulla dama Più volte, ... Leggi su formatonews (Di domenica 8 maggio 2022)hacon lei: ecco le parole del cavaliere sulla dama, tra gli assoluti protagonisti del dating show. Mentre Ida è ormai centrale nel programma sin dall’inizio della nuova edizione, il ritorno in studio diGuarnieri ha sicuramente dato nuova linfa al dating show, e non soltanto per i suoi trascorsi proprio con la Platano. L’ammissione del Guarnieri nei confronti della dama.Il cavaliere si è subito preso la scena ed ha iniziato diverse frequentazioni, finendo spesso al centro delle polemiche; ecco la sua ammissione in una recente intervista al magazine ufficiale del programma.hacon lei: ecco le parole del cavaliere sulla dama Più volte, ...

