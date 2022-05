"Una enorme porcheria". Mps, la cannonata di Vittorio Feltri: "L'unica verità è che ci tocca pagare" (Di domenica 8 maggio 2022) La vicenda del Monte dei Paschi di Siena è tragica eppure fa morire dal ridere, come una classica commedia all'Italiana. Non voglio raccontarla se non per sommi capi onde non annoiarvi. Mi limito a rammentare che questa banca più rossa del Cremlino di Stalin e di Putin ha fatto sparire una trentina di miliardi di euro, e nessuno, tantomeno i magistrati, ha capito dove siano finiti. Quando fu scoperta l'enorme voragine, che esisteva da anni, uno dei massimi dirigenti volò giù da una finestra d'alta quota, ma non è mai stato accertato se si trattasse di suicidio. Probabilmente qualche compagno avrà agevolato il tuffo nella speranza che, morto il capo, tutte le colpe gli sarebbero state addossate, e il caso avrebbe avuto una brillante chiusura. E invece siamo ancora qui a parlare di questa enorme porcheria. È recente la notizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) La vicenda del Monte dei Paschi di Siena è tragica eppure fa morire dal ridere, come una classica commedia all'Italiana. Non voglio raccontarla se non per sommi capi onde non annoiarvi. Mi limito a rammentare che questa banca più rossa del Cremlino di Stalin e di Putin ha fatto sparire una trentina di miliardi di euro, e nessuno, tantomeno i magistrati, ha capito dove siano finiti. Quando fu scoperta l'voragine, che esisteva da anni, uno dei massimi dirigenti volò giù da una finestra d'alta quota, ma non è mai stato accertato se si trattasse di suicidio. Probabilmente qualche compagno avrà agevolato il tuffo nella speranza che, morto il capo, tutte le colpe gli sarebbero state addossate, e il caso avrebbe avuto una brillante chiusura. E invece siamo ancora qui a parlare di questa. È recente la notizia ...

