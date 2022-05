TFA sostegno VII ciclo, si ritorna in presenza ma possibile aumento numero assenze e qualche modulo online (Di domenica 8 maggio 2022) TFA sostegno VII ciclo: i Direttori dei Percorsi di tutti gli Atenei hanno stabilito al momento che la frequenza del corso sarà in presenza, ma hanno proposto al M.U.R la revisione della normativa sulle assenze, per venire incontro sia alle esigenze dei corsisti, perlopiù insegnanti sia per eventuali difficoltà connesse ad una situazione sanitaria ancora in via di definizione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 maggio 2022) TFAVII: i Direttori dei Percorsi di tutti gli Atenei hanno stabilito al momento che la frequenza del corso sarà in, ma hanno proposto al M.U.R la revisione della normativa sulle, per venire incontro sia alle esigenze dei corsisti, perlopiù insegnanti sia per eventuali difficoltà connesse ad una situazione sanitaria ancora in via di definizione. L'articolo .

