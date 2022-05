Temptation Island 9, Manuela Carriero e Luciano Punzo in “forte crisi”? L’indiscrezione (Di domenica 8 maggio 2022) Sembrerebbero in forte crisi Manuela Carriero e Luciano Punzo, noti al grande pubblico per essere stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. La donna che aveva partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia insieme all’ex fidanzato Stefano, ha lasciato il programma insieme al modello, che era arrivato in Sardegna nelle vesti di tentatore. Tra i due la scintilla era scoccata praticamente subito, e più volte aveva replicato alle accuse di chi insinuava che Luciano stava con lei solo per la visibilità. Manuela e Luciano in barba ai rumors erano anche andati a convivere e fra i due regnava il sereno. Almeno fino a qualche settimana fa. Stando infatti a quanto riportato da ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 maggio 2022) Sembrerebbero in, noti al grande pubblico per essere stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di. La donna che aveva partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia insieme all’ex fidanzato Stefano, ha lasciato il programma insieme al modello, che era arrivato in Sardegna nelle vesti di tentatore. Tra i due la scintilla era scoccata praticamente subito, e più volte aveva replicato alle accuse di chi insinuava chestava con lei solo per la visibilità.in barba ai rumors erano anche andati a convivere e fra i due regnava il sereno. Almeno fino a qualche settimana fa. Stando infatti a quanto riportato da ...

