Shilton non perdona Maradona: «La sua maglia neanche per pulire i piatti» (Di domenica 8 maggio 2022) L'ex portiere Shilton ha commentato la vendita milionaria della maglia di Maradona di Inghilterra-Argentina dell"86 Peter Shilton, storico ex portiere dell'Inghilterra, in una intervista a Sun ha commentato la vendita milionaria della maglia di Maradona di Inghilterra-Argentina del Mondiale 1986; ovvero quella della Mano de Dios. LE PAROLE – «Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l'oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow. Se io o gli altri avessimo saputo che Hodge aveva la maglia nello spogliatoio, di certo non sarebbe uscita da lì. L'avremmo fatta in mille pezzi. Scommetto che Steve è felice che non sia andata a ...

