(Di domenica 8 maggio 2022) L’anno scorso è toccato a Italo Zilioli, due anni fa Franco Bitossi, l’anno prossimo sarà la volta di Gianni Motta. Oggi, 8 maggio a compiere 80 anni – bel numero tondo, che quasi ricorda la silhouette di una bici da corsa – è. Chi si è affacciato al ciclismo sul finire degli anni Sessanta, come chi scrive, e ne ha ricevuto un indelebile imprinting, non può che amare la loro generazione di corridori. Sarà senza dubbio una questione sentimentale: sono i ciclisti che oggi teniamo nel cuore perché in quegli anni li tenevamo in tasca sotto forma di biglia colorata, la plastica trasparente della semisfera sempre più opacizzata per l’usura dei cricchi sulla sabbia, tanto da sfumare i tratti fisiognomici dei tondini delle foto: Zilioli e la maglia biancorossa della Faemino, Bitossi con la blu della Filotex… e Michelino ...

Advertising

BGarattini : L’appello di ottanta scrittori e accademici su Le Monde: ‘Dobbiamo sostenere gli ucraini senza pensarci due volte o… - 1V4vendetta : @pandrake1 @DonFabrizioC bellissimo i ragazzi della via pal l'ho letto ottanta volte che pianti lol - Paola18439710 : Cara L.Ronzulli,l,ottanta x cento che si è vaccinato, è stato obbligato pena perdita lavoro,x cui prima di dire che… - tyIerwinchester : @yveslockwood le riguarderò ottanta volte al secondo - Laura_Virgy : @GiusiLaGina @CurasiLivia @mbx1900 Non preoccuparti, figurati, si capiva benissimo. Pensa che il mio cellulare deci… -

Il Foglio

...casa del Transvecta Calvisano nella prima semifinale d'andata del Peroni Top10 in fondo ad... guidato dalla coppia mediana Tebaldi - Faiva, manda duesulla piazzola l'estremo Lyle: il ...E, a proposito di prime, vede alla conduzione Matilde Gioli , di recente vista nella ... Il primo è una docu - serie dalle tinte Annidedicato a Wanna Marchi, una delle teleimbonitrici più ... Ottanta volte Michele Dancelli "Se avessi avuto la testa del Felice, non mi avrebbe battuto nessuno", ci dice l'ex corridore. "Se c’era però qualcosa che non mi andava, io non stavo mica zitto. Dicevo sempre la mia, anche a costo d ...Lo Scudetto nella pallavolo maschile viene assegnato per la prima volta nel 1946 e nell’immediato dopoguerra fu vinto 4 volte di fila da Ravenna. Fino al 1964 è rimasto sempre in territorio emiliano-r ...