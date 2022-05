"Non lo vuole". Mara Venier "caccia" l'ospite, indiscreto da Domenica In: chi non andrà in studio (Di domenica 8 maggio 2022) Manuel Bortuzzo non sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Salterebbe così l'ospitata prevista nella puntata dell'8 maggio. Il ragazzo, reduce dal Grande Fratello Vip, sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1 per presentare il film Rinascere. Con lui il padre Franco Bortuzzo. Eppure, l'anticipazione della pellicola ispirata alla sua vita non sarà esibita negli studi della Venier. E questo anche se Rai 1 la trasmetterà in prima tv. A svelare i motivi ci pensa Davide Maggio. Sul suo sito si legge che la decisione è arrivata per "volontà di Mara Venier". La conduttrice avrebbe considerato "l'ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin". Sempre alla concorrenza il ragazzo ha anche spiegato i motivi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Manuel Bortuzzo non saràdiIn. Salterebbe così l'ospitata prevista nella puntata dell'8 maggio. Il ragazzo, reduce dal Grande Fratello Vip, sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1 per presentare il film Rinascere. Con lui il padre Franco Bortuzzo. Eppure, l'anticipazione della pellicola ispirata alla sua vita non sarà esibita negli studi della. E questo anche se Rai 1 la trasmetterà in prima tv. A svelare i motivi ci pensa Davide Maggio. Sul suo sito si legge che la decisione è arrivata per "volontà di". La conduttrice avrebbe considerato "l'ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin". Sempre alla concorrenza il ragazzo ha anche spiegato i motivi ...

