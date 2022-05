Moglie di Biden in Ucraina: l’incontro con Olena Zelenska . E Draghi va alla Casa Bianca per cercare la strada della pace (Di domenica 8 maggio 2022) La first lady Usa, Jill Biden, ha incontrato la Moglie del presidente ucraino Zelensy, Olena Zelenska, nel corso di una visita nell'Ucraina occidentale. Jill ha visitato una scuola a Uzhhorod, una cittadina di 100.000 persone a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. Il Premier italiano vola negli Ua per parlare di pace L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 maggio 2022) La first lady Usa, Jill, ha incontrato ladel presidente ucraino Zelensy,, nel corso di una visita nell'occidentale. Jill ha visitato una scuola a Uzhhorod, una cittadina di 100.000 persone a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia. Il Premier italiano vola negli Ua per parlare diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell'Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelens… - MediasetTgcom24 : Jill Biden in Ucraina: incontro a sorpresa con la moglie di Zelensky #ucraina - Adnkronos : Ucraina, visita a sorpresa di #JillBiden: l'incontro con la moglie di #Zelensky. - ritalaura2000 : RT @dariodangelo91: 1/2 Visita lampo, e a sorpresa, di Jill #Biden in #Ucraina. La moglie del presidente Usa si è recata a #Uzhhorod, nell'… - ErnestoRadaelli : RT @MediasetTgcom24: Viaggio in Ucraina a sorpresa per Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti. La first lady ha incontrato Ole… -