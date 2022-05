L' isola dei Serpenti al centro della guerra | dai 13 marinai alla Moskva | fino ai raid ucraini con i droni

Advertising

Corriere : L’attacco dell’aviazione ucraina a strutture russe sull’Isola dei Serpenti nel Mar Nero - RaiNews : Il video girato da un drone. L'elicottero compiendo operazioni di carico o scarico. Il controllo della piccola isol… - Corriere : La battaglia per l’isola dei Serpenti: gli ucraini vogliono riprenderla - mauro_in_89 : RT @PaoloMauri78: Ancora dall'isola dei Serpenti. Un elicottero russo Mil Mi-8 centrato da una bomba sganciata da un UCAV ucraino Bayraktar… - AngoloDV : Isola dei Famosi: i Tavassi parlano di Roger e Beatriz #AngolodelleNotizie #isola #isoladeifamosi #beatriz #roger -

A penalizzare sicuramente il format è la forte concorrenza: da un lato le fiction di Rai Uno come Nero a metà con Claudio Amendola, dall'altro l'Famosi con Ilary Blasi. Lo show, orfano di ...Quanto all'aggressione la vittima ha sporto denuncia e il fatto è oggetto di indagine da parte... 'Questa notte sono vivo per miracolo, la legge ha permesso che su undi 7 km questo soggetto ...Tutta la verità sull'indiscrezione circolata in merito ad una presunta gravidanza in un programma Mediaset: l'annuncio ufficiale ...Durante la scorsa puntata de L'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è stato costretto a fare qualcosa che sua sorella non avrebbe mai voluto.