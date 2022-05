Isola dei Famosi | brutto momento per i fratelli Tavassi | Edoardo ha dovuto farlo per forza

(Di domenica 8 maggio 2022) Durante la scorsa puntata de L’deiè stato costretto a fare qualcosa che sua sorella non avrebbe mai voluto. La vita a L’dei, si sa, non è affatto semplice. Pochissimi i momenti che non richiedono fatica, nervi saldi e spirito di sacrificio. Un’esperienza unica nella vita, che i concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RaiNews : Il video girato da un drone. L'elicottero compiendo operazioni di carico o scarico. Il controllo della piccola isol… - Nada13Speranza : attacco dell'aviazione ucraina: colpite strutture russe sull'Isola dei Serpenti nel Mar Nero… - maxcrespino : @ruggierofilann4 Ciao Ruggiero se puoi pubblicare una foto dell'isola dei 'pazzi' marina di Ugento grazie. - Giulxie : RT @pondgitsun3: L'isola delle ragazze vs l'isola dei ragazzi #TheWilds - TvCircle1 : “L'#Isola dei Famosi”: l'edizione più lunga di sempre, durerà ancora otto settimane! -

... tuona il commissario azzurro sull', nel colloquio con ' La Stampa' . 'Musumeci odia partiti, ... Mentre, sul fronte opposto, il candidato sindacoprogressisti a Palermo Franco Miceli dice di '...PEDONALE VIAMILLE " "Per quanto riguarda l'pedonale di viaMille va inquadrata in una più ampia revisione del Piano generale del traffico urbano, osserva Franco De Domenico. Non ...dopo essere stati in vacanza sull’isola. Sebbene la richiesta di visto sia un procedimento elementare, quindi adatto ai livelli di comprensione dei funzionari USA, l’impasse si prolunga. Due anni ...Durante la scorsa puntata de L'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è stato costretto a fare qualcosa che sua sorella non avrebbe mai voluto.