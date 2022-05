Il “Re Lear” di Ferri approda al Giuffrè

(Di domenica 8 maggio 2022) Una nuova produzione contemporanea grazie alla riscrittura drammaturgica che contamina il testo originale, pur restando fedele a William Shakespeare nella sua forma più profonda. Oggi alle ore 18.30 c’è il penultimo appuntamento con la stagione teatrale deldi Battipaglia dove è in programma “Re”, per la regia di Lucache andrà anche in scena assieme a Luca Marchioro. Un’antica storia di un re e delle sue tre figlie che è diventata una delle storie più potenti della letteratura occidentale. Sia un intimo dramma familiare che un esplosivo commento politico. In questo spettacolo,esplora con forza devastante le questioni più basilari dell’esistenza umana: amore e dovere; amicizia e tradimento; leadership e lealtà; destino e la schiacciante inevitabilità di una vita prossima alla fine. Sul ...

