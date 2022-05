GUIDA TV 8 MAGGIO 2022: UNA DOMENICA TRA RINASCERE, FORMULA1, CHE TEMPO CHE FA (Di domenica 8 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: RINASCERE 1°Tv – Film Tv Rai2 ore 21.00: The Rookie 1°Tv – Film Rai3 ore 20.00: Che TEMPO Che Fa – Attualità Rete4 ore 21.25: Zona Bianca – Talk Show Canale5 ore 21.20: Big Show Fine – Show Italia1 ore 21.25: Battleship – Film La7 ore 21.15: Non è l’Arena – Talk Show Tv8 ore 22.55: F1 GP Miami: Gara – Motori Nove ore 21.40: Per Non Dimenticare: #stopwar – Inchieste "La storia di un campione che non ha mai mollato e con il sorriso è tornato a vincere!"#RINASCERE STASERA, #8MAGGIO, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay@AlessioBoni FP pic.twitter.com/QzoAyrQr7D— Rai1 (@RaiUno) May 8, 2022 I PROGRAMMI DI ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 8 maggio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25:1°Tv – Film Tv Rai2 ore 21.00: The Rookie 1°Tv – Film Rai3 ore 20.00: CheChe Fa – Attualità Rete4 ore 21.25: Zona Bianca – Talk Show Canale5 ore 21.20: Big Show Fine – Show Italia1 ore 21.25: Battleship – Film La7 ore 21.15: Non è l’Arena – Talk Show Tv8 ore 22.55: F1 GP Miami: Gara – Motori Nove ore 21.40: Per Non Dimenticare: #stopwar – Inchieste "La storia di un campione che non ha mai mollato e con il sorriso è tornato a vincere!"#STASERA, #8, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay@AlessioBoni FP pic.twitter.com/QzoAyrQr7D— Rai1 (@RaiUno) May 8,I PROGRAMMI DI ...

