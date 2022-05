Formula 1 - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Miami

(Di domenica 8 maggio 2022) Maxhail primodella storia della1. Il campione del mondo in carica ha guidato in modo impeccabile, liberandosi in partenza della Ferrari di Sainz e - poco dopo - anche di quella del poleman Leclerc. La Red Bull dell'olandese sembrava avere una marcia in più sul veloce circuito cittadino di: solo l'ingresso della safety car, a sedici giri dal termine, ha messo in discussione la sua leadership. Max ha però fatto le spalle larghe, lasciandosi dietro Leclerc e Sainz, che salgono così sul podio insieme a lui. Le dichiarazioni a caldo. Terzo successo stagionale per Max, che nelle interviste a caldo ha detto: "Che gara incredibile, è stata davvero molto difficile a livello fisico, ma sono contento di aver ...

Advertising

SkySportF1 : Leclerc dopo il GP di Miami: 'Pensavo di superare Max nel finale' #SkyMotori #MiamiGP #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCE A MIAMI ? MA LECLERC CI HA PROVATO I RISULTATI ? - FormulaPassion : #F1 | Helmut Marko è convinto che Red Bull e Ferrari siano alla pari come prestazioni: la differenza la fa Max Vers… - marcofeltracco : RT @SkySportF1: ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCE A MIAMI ? MA LECLERC CI HA PROVATO I RISULTATI ? - f1world_it : GP Miami, le troppe penalità hanno condizionato la gara: Alonso tra i piloti con più penalità durante il GP di Miam… -

Guarda anche1 GP Miami, gli highlights della gara in Florida, chicane buona per i kart Diverse le valutazioni di Verstappen: " Se avessimo corso con un kart sarebbe stata una bella ...... domenica 8 maggio, per la prima volta sul Miami Grand Prix della città in Florida, il nuovo appuntamento con il Gran Premio di1 che ha visto trionfareVerstappen seguito da Charles ...Dopo le ultime due corse disputate a Imola e Miami, è sensazione diffusa che la lotta per il mondiale 2022 di Formula 1 sia ristretta a due contendenti: il campione in carica Max Verstappen della Red ...Il 63esimo podio di Max Verstappen lo porta in decima posizione assoluta. A Miami, inoltre, è arrivato il 150° giro veloce segnato dalla vettura numero 1. Ferrari si avvicina sempre più all’800° podio ...