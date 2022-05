Elisabetta Franchi e la bufera sulle donne in azienda | “Sono stata fraintesa”

Advertising

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - stanzaselvaggia : Qui la lunare intervista a Elisabetta Franchi sulle donne e il lavoro a un evento organizzato da @ilfoglio_it e… - almoStrillo : RT @PornoNoblogs: Un piccolo dettaglio che forse sarà sfuggito a molt*: l'imprenditrice sessista Elisabetta Franchi era stata invitata a pa… - alexsdado : @alex_chicchi C'era pure la Borgonzoni. 'Questo evento era rappresentato da una serie di interviste alla presenza… -

Ieri, la stilistaparlando di donne e lavoro ha spiegato perché nella sua azienda non c'è posto per le under 40 in posizioni di rilievo. Nel farlo, con un certo autocompiacimento, ha definito se ..."Non accetto strumentalizzazioni, sono una donna imprenditrice". "Come può essere contro le donne chi ha al suo interno l'80 per cento di forza lavoro femminile"., imprenditrice del settore Moda, ha deciso di affidare la replica alle polemiche sorte negli ultimi giorni alle colonne del Corriere della Sera, scegliendo forse la platea più ...Cosa sappiamo della vita privata di Elisabetta Franchi Lei è una stilista di moda, fondatrice dell'omonimo marchio, uno dei più apprezzati dell'attuale panorama italiano e non solo. In questi giorni ...Queste le parole che hanno fatto scatenare una polemica non da poco e a sciorinarle in pubblico è stata Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice bolognese classe ’68, creatrice dell’omonimo brand.