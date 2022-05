Dalla strada al palco, il nuovo programma di Rai 2: ecco quando inizia (Di domenica 8 maggio 2022) I Maneskin sono il gruppo musicale italiano che più ha avuto successo in quest'ultimo periodo. Il gruppo capitanato da Damiano si è fatto conoscere con la partecipazione ad XFactor e da quel momento non si è più fermato, visto che ha vinto Sanremo e successivamente l'Eurovision Song Contest. Tuttavia, il front-man e gli altri ragazzi del gruppo hanno raccontato a più riprese che il loro percorso è in realtà iniziato Dalla strada, in quanto, si esibivano davanti alle vetrine della celebre Via Del Corso a Roma. Proprio da questo concetto nasce l'idea del nuovo varietà di Rai Due che si intitolerà Dalla strada al palco come rivela in anteprima assoluta il portale Tvblog. Dalla strada al palco: il nuovo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 maggio 2022) I Maneskin sono il gruppo musicale italiano che più ha avuto successo in quest'ultimo periodo. Il gruppo capitanato da Damiano si è fatto conoscere con la partecipazione ad XFactor e da quel momento non si è più fermato, visto che ha vinto Sanremo e successivamente l'Eurovision Song Contest. Tuttavia, il front-man e gli altri ragazzi del gruppo hanno raccontato a più riprese che il loro percorso è in realtàto, in quanto, si esibivano davanti alle vetrine della celebre Via Del Corso a Roma. Proprio da questo concetto nasce l'idea delvarietà di Rai Due che si intitoleràalcome rivela in anteprima assoluta il portale Tvblog.al: il...

Advertising

GiovaQuez : Elio Germano legge Gino Strada: 'Un F35 costa quanto 1.000 posti letto in terapia intensiva. Basta scegliere'. Vero… - stanzaselvaggia : Le cose più giuste da dire su come si debba stare dalla parte delle vittime, senza idealizzarle. E non a caso le di… - Valepine67 : RT @RobertaFavalor2: Con quale cuore,una volta guarito,lo dobbiamo rimettere in strada? Aiutateci a trovare una mamma x il dolcissimo Picco… - 61bos : RT @donTonio66: 'Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute i… - artmajcar : RT @a_saba78: @artmajcar @redne2013 @dianadep1 @PoesiaeVita @PaolaToogoodxme @Mercurimc Grazie, Lino ?? perfetto! A un Levcev non ancora fa… -