Da Napoli a Roma con 26kg di hashish: lo scambio di droga interrotto dalla Polizia (Di domenica 8 maggio 2022) Tra le operazioni portate a termine dalla Polizia in queste ultime ore è degno di nota l’intervento che ha bloccato uno scambio di droga nel quartiere Tufello. Come anticipato stamattina in questo articolo gli agenti hanno controllato una macchina poi risultata noleggiata nel capoluogo partenopeo i cui componenti hanno destato sospetto. E l’intuizione dei poliziotti si è rivelata esatta: alla guida del veicolo è stato infatti individuato E.A., di 56 anni, di origini napoletane, il quale è stato trovato in possesso di ben 26 kg. di hashish. L’uomo stava cedendo stupefacenti a Z.M. 57 anni Romano e a L.E. 44 anni napoletano, tutti gravati da precedenti di Polizia. Tutti sono finiti in arresto per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022) Tra le operazioni portate a terminein queste ultime ore è degno di nota l’intervento che ha bloccato unodinel quartiere Tufello. Come anticipato stamattina in questo articolo gli agenti hanno controllato una macchina poi risultata noleggiata nel capoluogo partenopeo i cui componenti hanno destato sospetto. E l’intuizione dei poliziotti si è rivelata esatta: alla guida del veicolo è stato infatti individuato E.A., di 56 anni, di origini napoletane, il quale è stato trovato in possesso di ben 26 kg. di. L’uomo stava cedendo stupefacenti a Z.M. 57 annino e a L.E. 44 anni napoletano, tutti gravati da precedenti di. Tutti sono finiti in arresto per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi ...

