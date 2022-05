Cerignola-Brindisi, nubifragio sul “Monterisi”: in campo su… un tappeto elastico | VIDEO (Di domenica 8 maggio 2022) E’ in corso una giornata importantissima del campionato di Serie D, la stagione è entrata nella fase decisiva per gli obiettivi di alta e bassa classifica. La gara tra Audace Cerignola e Brindisi non è ancora iniziata. Un autentico nubifragio si è abbattuto sullo stadio “Monterisi” di Cerignola, il campo è impraticabile. Il Cerignola ha già festeggiato la promozione nel campionato di Serie C, il Brindisi si trova a metà classifica. Come dimostra un VIDEO di Sportitalia Tv sui social, le condizioni sono oltre il limite, il campo sembra un tappetto elastico. Si attende una decisione definitiva. L'articolo Cerignola-Brindisi, nubifragio sul ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 8 maggio 2022) E’ in corso una giornata importantissima del campionato di Serie D, la stagione è entrata nella fase decisiva per gli obiettivi di alta e bassa classifica. La gara tra Audacenon è ancora iniziata. Un autenticosi è abbattuto sullo stadio “” di, ilè impraticabile. Ilha già festeggiato la promozione nel campionato di Serie C, ilsi trova a metà classifica. Come dimostra undi Sportitalia Tv sui social, le condizioni sono oltre il limite, ilsembra un tappetto. Si attende una decisione definitiva. L'articolosul ...

Advertising

BlunoteWeb : Nubifragio a Cerignola, rinviata Audace-Brindisi - CalcioWeb : #CerignolaBrindisi, le condizioni del campo sono oltre il limite: la situazione dopo il nubifragio | VIDEO - SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: APPUNTAMENTO CON LA SERIE D ?? Oggi alle ore 16:00 non perderti l’appuntamento con il match di #serieD Cerignola vs Brin… - tvdellosport : APPUNTAMENTO CON LA SERIE D ?? Oggi alle ore 16:00 non perderti l’appuntamento con il match di #serieD Cerignola v… - BlunoteWeb : Brindisi: Di Costanzo, ‘Cerignola squadra più forte, promozione meritata’ -