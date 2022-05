Cagliari, Agostini: “Ho provato a dare alla squadra qualcosa sull’aspetto mentale. Sull’Inter…” (Di domenica 8 maggio 2022) Cagliari Agostini – Alessandro Agostini, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio contro la Salernitana. Ecco quanto affermato. “In questi pochi giorni ho provato a dare alla squadra qualcosa dal punto di vista mentale. Credo di avere una squadra di valore, che può palleggiare. Dopo il gol subito abbiamo cambiato modulo, serve anche a prendere fiducia. Su Altare? Ha fatto una partita straordinaria, come un po’ tutti. Ha un carattere straordinario, ha tanto da migliorare ma può diventare un ottimo giocatore. C’è spazio per cambiare tatticamente il Cagliari? Ci avevo fatto un pensiero, ma credo che quella era una delle poche ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022)– Alessandro, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio contro la Salernitana. Ecco quanto affermato. “In questi pochi giorni hodal punto di vista. Credo di avere unadi valore, che può palleggiare. Dopo il gol subito abbiamo cambiato modulo, serve anche a prendere fiducia. Su Altare? Ha fatto una partita straordinaria, come un po’ tutti. Ha un carattere straordinario, ha tanto da migliorare ma può diventare un ottimo giocatore. C’è spazio per cambiare tatticamente il? Ci avevo fatto un pensiero, ma credo che quella era una delle poche ...

