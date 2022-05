«Assumo solo donne “anta”» | le critiche a Elisabetta Franchi e la sua risposta

Advertising

repubblica : Polemica per la frase shock della stilista Elisabetta Franchi: 'Assumo solo donne anta, cosi' possono lavorare h24' - repubblica : 'Assumo solo donne anta, così possono lavorare h24': bufera sulla stilista Elisabetta Franchi - Corriere : Bufera sulla stilista Franchi: «Assumo solo donne 'anta': hanno già figli e lavorano per me h24» - IlFattoNisseno : “Assumo solo donne sopra i 40 perché hanno già fatto figli”: bufera sulla stilista Elisabetta Franchi. Lei: “Grande… - nonnaangela60 : RT @Spartaco67_: La stilista Franchi: «Assumo solo donne 'anta', hanno già fatto figli e possono lavorare h24». Poi spiega: «Fraintesa». P… -

Elisabetta Franchi nasce a Bologna nel 1968, quarta di cinque figli di Rosalba Carbutti "Nelle cariche importantidonne 'anta' che hanno già fatto figli perché non possono mancare per due anni". A parlare non è un imprenditore maschilista, ma una donna, di successo, al vertice di una casa di moda: la ...'Parole becere', 'Welcome to Medioevo': sono alcuni dei commenti apparsi sui ...“L’80% della mia azienda è costituito da quote rosa di cui: il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager. C’è stato un grande ...Timothy Greenfield-Sanders intervista in esclusiva su Domani Blake Gopnik, autore della più completa biografia scritta su Andy Warhol.